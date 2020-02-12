Глава башкирского Межгорья избежал уголовного срока и отделался штрафом

Экс-чиновнику удалось избежать приговора суда, поскольку сначала Белорецкий межрайонный суд, а после и Верховный суд решили прекратить уголовное преследование и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Об этом сообщает Коммерсантъ-Уфа со ссылкой на адвоката Виктора Панченко Лиану Файзуллину.

Напомним, в декабре 2018 года следком России возбудил уголовное дело. Следствие вела отдельная структура СКР по Межгорью, обладающая полномочиями управления. Вскоре после этого он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе отчуждении муниципальных активов в пользу родственников. Несколько месяцев Панченко провел под домашним арестом.