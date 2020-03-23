В Башкирии появилось видео застолья мэра города с депутатами в разгар рабочего дня

Накануне, 22 марта, в социальных сетях сразу нескольких городов республики появился видеоролик, на котором запечатлено застолье с участием главы ЗАТО Межгорье Ильи Терехова, а также его заместителя Евгений Ляховченко и бывшего исполняющего обязанности председателя городского совета Межгорья Владимира Егорова. Автором ролика является местный общественник Дмитрий Лакида, который не впервые публикует такого рода разоблачительные материалы.

Судя по всему, Дмитрий улучил момент, когда сотрудники ресторана, либо столовой, в которой отмечали важное назначение чиновники, не заперли дверь, проник внутрь и завел диалог с уютно проводившими там время тремя представителями власти. Дмитрий пояснил, что съемка проводилась в четыре часа дня, то есть во время рабочего дня.

Один из участников застолья при этом сообщил, что он и его компаньоны находятся в отгулах и поэтому имеют право вместо рабочего места находиться в ресторане. Дмитрий Лакида выяснил, что веселые чиновники потратили в тот день на банкет: Терехов — 11 тысяч рублей, Ляховченко — 8300 рублей, Егоров — 7500 рублей.

Как пояснил Медиакорсети сам Дмитрий Лакида, данная съемка состоялась 7 мая прошлого года, как раз в день назначения Ильи Терехова на пост главы ЗАТО Межгорье. Ролик он опубликовал 3 августа, однако по соцсетям и пабликам он разлетелся именно сейчас.

По словам Дмитрия Лакиды, его, как и других жителей города, возмутило, что высшие чины города буквально «пьянствуют в разгар рабочего дня». При этом Лакида честно признался, что заранее знал о том, чем именно и где занимаются Ляховченко, Терехов и Егоров и поэтому отправился туда со своей камерой.

После публикации видео один из участников «телой встречи» сделал «ответный ход» и разместил в интернете отповедь Лакиде, в которой также обвинил его во всевозможных нарушениях.

Мы попытались дозвониться до администрации Межгорья и получить комментарий, однако сделать это не удалось.

В приемной муниципалитета нам заявили, что «Илья Сергеевич очень занят, из-за этого коронавируса у него вся неделя расписана».