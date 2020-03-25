«Главное – спокойствие»: глава Башкирии рассказал о реакции на больных коронавирусом

Накануне, 24 марта, глава Башкирии Радий Хабиров, приехавший в Госсобрании Башкирии для участия в заседании парламента, в беседе с журналистами высказал свое мнение о ситуации вокруг первых пациентов с диагнозом «коронавирус». появившихся в Башкирии.

Прежде всего, Радий Хабиров изложил информацию, которой располагает, о состоянии пациентов: с ними и их контактами работают медики, проверяют, инфицированы ли они. Глава Башкирии еще раз подчеркнул, что нарушителям режима самоизоляции, как минимум, не будет оплачен больничный лист, а, как максимум, в случае злостных нарушений они будут привлечены к административной ответственности.

- Самое главное – спокойно эту информацию принять, что мы и делаем, и продолжать ту работу, которую мы начали: социальная изоляция, карантин для тех, кому это предписано в соответствии с требованиями закона, включая всех лиц, прибывших из-за рубежа в горизонте двух недель, - уточнил глава региона.

К слову, заседание парламента также прошло в особом режиме. Депутаты находились в разных помещениях в количестве не более 50 человек и общались по видеосвязи.