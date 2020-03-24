В Башкирии увеличилось количество заболевших коронавирусом

На своей странице в Facebook Андрей Назаров сообщил, что на территории Башкирии выявлено уже четверо заболевших. По его словам, их состояние стабильное и они надежно изолированы.

«Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время. Все те эффективные меры, которые мы предпринимали в связи с пандемией коронавируса, сейчас позволяют владеть ситуацией. Прошу всех сохранять спокойствие и действовать по плану», – заверил Назаров.

О заболевшем только известно, что он житель Уфимского района. Заразился в поездке за рубежом, а по прибытии сразу ушёл на карантин. Положительный результат был выявлен после второй пробы теста. Сейчас находится в одном из боксов инфекционной больницы номер 4.

«Родные заболевшего, обследованы. Их пробы дали отрицательный результат», – сообщил источник.

Напомним, только сегодня стало известно о троих зараженных коронавирусом. Состояние их оценивается как стабильное, в интенсивной терапии они пока не нуждаются. Двое из них прибыли из-за рубежа (предположительно, Австрии), а еще один житель Уфы часто ездил в Москву, при этом карантин не соблюдал.