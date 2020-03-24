В России под наблюдением с подозрением на коронавирус остаются 93 тысяч человек
24 марта, 22:12ОбществоФото: flickr.com
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По данным Роспотребнадзора, около 93,6 тысяч человек, у которых подозревают коронавирус SARS-CoV-19, остаются под наблюдением.
Об этом стало известно 24 марта, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что всего под наблюдением находились почти 150 тысяч человек, вернувшихся из-за рубежа. Специалисты анкетируют приезжающих и передают их под медицинское наблюдение по месту жительства.
В России также провели 185 918 лабораторных тестирований на коронавирус. Во всех центрах гигиены и эпидемиологии ведомства по всей территории страны имеются подобные диагностические системы.
Кроме этого, Роспотребнадзор издал уже более 200 различных документов для организации необходимых противоэпидемических мер.
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