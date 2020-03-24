В России под наблюдением с подозрением на коронавирус остаются 93 тысяч человек

Об этом стало известно 24 марта, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что всего под наблюдением находились почти 150 тысяч человек, вернувшихся из-за рубежа. Специалисты анкетируют приезжающих и передают их под медицинское наблюдение по месту жительства.

В России также провели 185 918 лабораторных тестирований на коронавирус. Во всех центрах гигиены и эпидемиологии ведомства по всей территории страны имеются подобные диагностические системы.