ЕР перенаправит бюджет выборов на нужды центров борьбы с коронавирусом

Как сообщает сайт «Единой России», партия намерена сократить бюджет на выборы в 2020 году, а также урезать логистические и организационные расходы.

Как рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сэкономленные на агитации и массовых мероприятиях средства направят в центры добровольческой помощи, которые оказывают поддержку пожилым людям, ветеранам и одиноким пенсионерам в связи с распространением инфекции CoViD-19. На партийный бюджет приобретут медикаменты, продовольствие и прочие необходимые вещи, предназначенные для врачей и граждан из группы риска.

Напомним, «Единая Россия» вместе с членами общественного движения «Волонтеры Победы» начали создавать сеть волонтерских центров по всей России из-за вспышки коронавируса. Центры разворачиваются на базе партийного актива ЕР, и до конца недели они откроются в последнем субъекте страны.