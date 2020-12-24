В Башкирии нашлась мать двоих детей, бросившая их 16 лет назад

В Башкирии нашлась мать двоих детей, бросившая их 16 лет назад

Вчера, 16:31ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На заседании в Советском районном суде Орска встретились дети и мать, которых она бросила 16 лет назад. Теперь женщина проживает в Башкирии с новой семьей и возвращаться на родину не собирается.

В 2004 году бесследно исчезла молодая орчанка, которая бросила трехлетнего сына и шестимесячную дочь. Поиски пропавшей не дали результатов, а малолетние дети остались на попечении дедушки. Как рассказали в пресс-службе суда, его пенсии не хватало для обеспечения семьи, поэтому он обратился в суд с заявлением о признании дочери без вести пропавшей. По решению суда, несовершеннолетние дети стали получать выплаты по потере кормильца. Уже в 2015 году суд объявил женщину умершей.

Однако в этом году её удалось найти. Информация о женщине стала известная Пенсионному фонду Башкирии, куда она обратилась за единовременной выплатой. Выяснилось, что всё это время она проживала здесь, обзавелась семьей и родила сына.

В связи с открывшимися обстоятельствами, суд отменил ранее принятое решение. Мать и дети встретились в суде. Однако повзрослевшие рат и сестра отметили, что даже не помнять, как выглядит их мать, так видели её только в детстве.

Вот только долгожданной и радостной ее назвать нельзя. В судебном заседании орчанка не возражала против отмены решения об объявлении ее умершей. Пояснила, что проживает в Башкортостане, возвращаться в Орск не собирается, рассказали в пресс-службе.

детисудсемьяБашкириябез вести пропавшая
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы