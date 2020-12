В Башкирии нашлась мать двоих детей, бросившая их 16 лет назад

На заседании в Советском районном суде Орска встретились дети и мать, которых она бросила 16 лет назад. Теперь женщина проживает в Башкирии с новой семьей и возвращаться на родину не собирается.

В 2004 году бесследно исчезла молодая орчанка, которая бросила трехлетнего сына и шестимесячную дочь. Поиски пропавшей не дали результатов, а малолетние дети остались на попечении дедушки. Как рассказали в пресс-службе суда, его пенсии не хватало для обеспечения семьи, поэтому он обратился в суд с заявлением о признании дочери без вести пропавшей. По решению суда, несовершеннолетние дети стали получать выплаты по потере кормильца. Уже в 2015 году суд объявил женщину умершей. Однако в этом году её удалось найти. Информация о женщине стала известная Пенсионному фонду Башкирии, куда она обратилась за единовременной выплатой. Выяснилось, что всё это время она проживала здесь, обзавелась семьей и родила сына. В связи с открывшимися обстоятельствами, суд отменил ранее принятое решение. Мать и дети встретились в суде. Однако повзрослевшие рат и сестра отметили, что даже не помнять, как выглядит их мать, так видели её только в детстве. Вот только долгожданной и радостной ее назвать нельзя. В судебном заседании орчанка не возражала против отмены решения об объявлении ее умершей. Пояснила, что проживает в Башкортостане, возвращаться в Орск не собирается, рассказали в пресс-службе.

