В Башкирии нашлась мать двоих детей, бросившая их 16 лет назад

В 2004 году бесследно исчезла молодая орчанка, которая бросила трехлетнего сына и шестимесячную дочь. Поиски пропавшей не дали результатов, а малолетние дети остались на попечении дедушки. Как рассказали в пресс-службе суда, его пенсии не хватало для обеспечения семьи, поэтому он обратился в суд с заявлением о признании дочери без вести пропавшей. По решению суда, несовершеннолетние дети стали получать выплаты по потере кормильца. Уже в 2015 году суд объявил женщину умершей.