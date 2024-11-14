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Без вести пропавшая

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2024
Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе
14 ноября, 08:02
Две школьницы пропали в Башкирии
3 июня, 06:57
2023
Число пропавших без вести людей в Башкирии растёт
На сайте ЕМИСС были опубликованы данные МВД России, свидетельствующие о резком увеличении числа пропавших без вести людей в Башкирии
7 ноября 2023, 10:47
2020
В Башкирии пропал 13-летний Виталий Касьянов
18 марта 2020, 06:39
В Башкирии начались поиски пропавшего 18-летнего Ильдара Фаррахова
28 февраля 2020, 10:32
Два близнеца из Уфы пропали в Санкт-Петербурге
11 февраля 2020, 11:36
В Башкирии уже два месяца ищут пропавшую 16-летнюю девушку
7 февраля 2020, 12:42
В Башкирии возобновились поиски 27-летнего парня, который пропал около полугода назад
5 февраля 2020, 05:12
В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 49-летнего мужчину
31 января 2020, 16:30
В Башкирии прекратили поиски 28-летней пропавшей девушки
28 января 2020, 06:24
В Башкирии нашелся пропавший в районе Инзерских Зубчаток мужчина
14 января 2020, 05:43
В Башкирии нашли пропавшую в горах туристку
7 января 2020, 09:41
2019
В Башкирии нашли пропавшую более недели назад 50-летнюю женщину
27 декабря 2019, 06:31
«Живи как хочешь»: пропавший в Уфе с детьми Артем Мазов перед уходом оставил записку
11 декабря 2019, 11:39
Следователи озвучили версии пропажи Артема Мазова с двумя сыновьями из Уфы
5 декабря 2019, 06:15
Озвучена основная версия пропажи Артема Мазова с двумя детьми из Уфы
28 ноября 2019, 11:25
В Башкирии пропал 24-летний Рафис Вакилов
26 ноября 2019, 12:45
В Башкирии сообщили, что Земфира Муртазина (Ахматянова) найдена
11 ноября 2019, 16:30
Уфимские спасатели рассказали о ходе поисков пропавшего Артема Мазова с двумя детьми
6 ноября 2019, 12:06
«Это не они»: история с пропавшим в Уфе отцом с двумя детьми начала обрастать слухами
1 ноября 2019, 16:30

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