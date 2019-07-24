Детей «гангстеров» Луизы и Марата Хайруллиных из Башкирии отправили в санаторий

Две дочки Луизы и Марата Хайруллиных, ставших героями новостей после кражи 25 млн рублей из отделения «Россельхозбанка» в Салавате, сейчас находятся в санатории. Об этом Медиакорсети рассказала уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

По ее словам, детям помогают справиться со стрессом психологи. Сейчас, находясь в санатории, они общаются со сверстниками, живут полноценной жизнью. Опасения взрослых насчет того, что дети могут стать изгоями в обществе, к счастью, не подтвердились.

- Оценку действиям взрослых дадут следствие и суд. С детьми в данном случае всё намного сложнее. Их родители после всего происшедшего стали настолько одиозными личностями, что девочкам будет не просто справиться со всеми свалившимися на их головы бедами. Мы держим данную ситуацию под контролем. Девочкам оказывается вся необходимая помощь - от медицинской до психологической помощи. Сейчас главное - это жизнь и здоровье детей, их психологическое спокойствие – отметила Милана Скоробогатова. - Нам сложно было предполагать, что для них лучше в данной ситуации, - пребывание дома и контакт с родными, включая отца, или общение с другими детьми, которые вряд ли удержатся от любопытных расспросов. Но жизнь все расставила на свои места, - у детей надо учиться мудрости жизни.

С первого сентября девочки продолжат учебу в школе. Как считает Милана Скоробогатова, при этом нельзя забывать, что многое зависит от корректного поведения взрослых, которые окажутся рядом и смогут проявить такт, оградить девочек от ненужных волнений и расспросов.