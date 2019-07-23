Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала фонд «гангстерши» из Башкирии Луизы Хайруллиной

Накануне, 22 июля, стало известно, что страница «Фонда Луизы Хайруллиной», созданная общественником Азаматом Галиным «ВКонтакте», перестала открываться.

Судя по пояснениям на странице, это связано не с техническими проблемами, а с подозрительной деятельностью, направленной на сбор благотворительных средств.

Напомним, страница была создана после выступления по Первому каналу Марата Хайруллина, попросившего россиян собрать деньги ради спасения его жены Луизы, укравшей из банка около 25 млн рублей. В ней за короткий срок собралось больше трех тысяч человек. Правда, денег особо много никто не присылал, за все время было собрано около двух тысяч рублей.

Это событие по времени совпало с совершенно неожиданным развитием событий вокруг «салаватских Бонни и Клайда». Сначала Марат Хайруллин заявил, что жена похищала деньги для него в течение полутора лет, точнее, для ставок на спортивных тотализаторах. Но на днях мужчина отказался от своих слов и заявил, что не знает, где находятся похищенные деньги. По его словам, предыдущие заявления он делал под давлением адвокатов жены, нанятых Азаматом Галиным.

После этого общественник отозвал своих адвокатов, предоставив криминальной парочке возможность самостоятельно защищать свои интересы. Вдобавок Азамат обещал подать на Марата Хайруллина в суд за клевету.

Кстати, мнения представителе банков по поводу возможности похищения денег из современного финансового учреждения на протяжении полутора лет разделились.