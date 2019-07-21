«Я не знаю, где деньги»: Супруг Луизы Хайруллиной неожиданно отказался от своих слов

История с беглыми супругами Хайруллиными, кажется, становится еще более запутанной. Как сообщает издание Собкор02, глава семейства Марат Хайруллин, ранее оскандалившийся на всю страну в эфире Первого канала, неожиданно отказался от всех своих показаний, которые давал под прицелом телекамер.

Напомним, в эфире ток-шоу он заявил, что заставлял жену на протяжении полутора лет красть деньги из банка ради ставок в букмекерских конторах. Делал он это в надежде выиграть большой куш, а после, чтобы «отыграться». Его откровения у телезрителей преимущественно не вызвали ничего, кроме внушительного порицания.

После скандального эфира его задержали прямо в аэропорту, а после отправили под домашний арест до 10 сентября.

Как сообщает информированный источник издания, сейчас же мужчина уверяет, что «Луиза грабила банк в одиночку, в ее поступке он не виноват, а где деньги — не знает». На вопрос о том, почему же он тогда соврал в прямом эфире, Марат Хайруллин сказал, что его «заставила защита жены».

- Я прошу прощения у всех телезрителей и всех тех, кто видел эту передачу. Меня заставили так говорить, заставили те, кто осуществляет защиту моей супруги. Я не понимал правовых последствий. Все, что я говорил - это не мои, их слова, - сказал Марат Хайруллин.

Вероятно, теперь мужчине придется отвечать перед буквой закона и за дачу ложных показаний. Впрочем, это все предстоит теперь выяснить следствию. Поскольку о том, куда делись 25 миллионов рублей и действительно ли все они были потрачены на ставки и игры, еще неизвестно до конца.

Напомним, Луиза Хайруллина, которой грозит до 10 лет лишения свободы, в СИЗО пробудет до 2 сентября. Несовершеннолетние дочери беглых преступников сейчас находятся под опекой дедушки в Салавате.

Ранее Медиакорсеть разузнала, как своим поступком кассирша из Салавата нанесла мощный урон репутации банков.

Все, что известно по делу о краже 25 миллионов рублей из банка вы можете прочитать здесь.