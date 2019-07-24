Вслед за Луизой: В Уфе кассир банка «Открытие» присвоила себе 6,5 млн рублей

Как стало известно Медиакорсети, похищение произошло в Калининском районе Уфы. 39-летняя кассир банка «Открытие» с 22 по 23 июля присвоила себе крупную сумму.

Как сообщили Медиакорсети в пресс-службе банка «Открытие», женщину оперативно задержали благодаря усилиям и бдительности сотрудников собственной службы безопасности банка в ходе плановой проверки. Все материалы уже переданы в правоохранительные органы, начато следствие.

— Интересы клиентов банка инцидент не затронул, — уточнила пресс-секретарь Приволжского филиала банка «Открытие» Татьяна Неровня.

Ранее Медиакорсеть узнала у источника в «Россельхозбанке» причину побега Луизы Хайруллиной с 25 млн рублей. В банке, как выяснилось, точно знают причины происшедшего ЧП, печально прославившего банк и город Салават на всю страну.

Сотрудник «Россельхозбанка» на условиях анонимности сообщил корреспонденту Медиакорсети некоторые результаты внутреннего расследования проведенного в банке после ЧП. По его словам, Луиза действительно совершила похищение не единовременно, она постепенно выносила средства из банка больше года.

Скрывать свое преступление женщина смогла благодаря доверительным отношениям с непосредственной руководительницей в отделении банка.