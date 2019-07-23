«Гангстерше» из Башкирии Луизе Хайруллиной и ее мужу могут дать бесплатных адвокатов

После того, как известный общественник и предприниматель Азамат Галин в сердцах отозвал адвокатов, которых он за свой счет предоставил Луизе Хайруллиной, ей, видимо, придется прибегнуть к услугам так называемых бесплатных защитников, предоставляемых за счет государства подследственным, не имеющим средств. Такое предположение высказали журналисты издания «МК в Уфе» по итогам последних событий.

Напомним, Луиза Хайруллина была задержана в начале июля на съемной квартире в Казани, где вся семья скрывалась после бегства из города Салавата и похищения 25 млн рублей. Марат, муж Луизы, во время интервью Первому каналу заявил, что практически все похищенные деньги проиграл на спортивных тотализаторах и попросил россиян собрать средства на возмещение ущерба банку.

Известный общественник и предприниматель Азамат Галин предоставил Луизе за свой счет адвокатов, как он и обещал сделать это в период, когда семья «салаватских гангстеров» находилась в розыске.

Всё шло своим чередом до последнего времени, пока Марат Хайруллин внезапно не заявил, что не знает, где похищенные деньги. Он пояснил, что делал предыдущие заявления под давлением адвокатов, предоставленных Галиным, и отрекся от прежних показаний.

Азамат Галин, в свою очередь, высказал в соцсетях всё, что думает о супругах и посоветовал неблагодарному Марату самому заняться защитой интересов жены и детей на следствии и в суде. Вдобавок общественник намерен по окончании суда над криминальной парочкой подать на них иск за клевету.

Сейчас Луиза находится в одиночной камере в СИЗО до 2 сентября, а сам Марат помещен под домашний арест до 10 сентября.