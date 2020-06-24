В Кировском районе Уфы перекроют движение на двух улицах
Сегодня, 12:41ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Планируется, что движение по этим улицам будет перекрыто на два дня – 25 и 26 июня.
Сообщается, что во время праздничных мероприятий ко Дню медицинского работника в Кировском районе Уфы ограничат движение транспорта на несколько часов в эти дни.
По информации мэрии, перекрыто будет 25 и 26 июня движение транспорта по улице Заки Валиди на участке от Советской улицы до Гафури. Также закроют спуск на этнопарк «Ватан» и подъезд к отелю Hilton Garden. Ограничение будет действовать с 9:00 до 13:00 25 июня и с 13:00 до 17:00 26 июня.
На время ограничения движения на участках будет изменена схема движения транспорта. Администрация обратилась к горожанам и гостям города с просьбой отнестись к ограничениям с пониманием и приносит извинения за доставленные неудобства.
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