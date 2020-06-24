В Кировском районе Уфы перекроют движение на двух улицах

Сообщается, что во время праздничных мероприятий ко Дню медицинского работника в Кировском районе Уфы ограничат движение транспорта на несколько часов в эти дни.

По информации мэрии, перекрыто будет 25 и 26 июня движение транспорта по улице Заки Валиди на участке от Советской улицы до Гафури. Также закроют спуск на этнопарк «Ватан» и подъезд к отелю Hilton Garden. Ограничение будет действовать с 9:00 до 13:00 25 июня и с 13:00 до 17:00 26 июня.