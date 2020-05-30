Мэрия Уфы сообщила о перекрытии улицы Сун-Ят-Сена для транспорта

Уфимская мэрия сообщает о введении ограничения движения транспортных средств на улице Сун-Ят-Сена, расположенной недалеко от Монумента Дружбы. Как выяснилось, такие меры были приняты в связи с ремонтом дороги – дорожные службы планируют заменить асфальт на участке улицы от Ветошникова до Менделеева.

Ограничения вступили в силу уже сегодня, в 6:00 часов утра. Они будут действовать до 00:00 часов 31 мая.

Водителям, чьи маршруты пролегают через эту улицу, в эти дни необходимо будет ехать по соседним улицам города.