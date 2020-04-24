Сообщили о длительном перекрытии участка Комсомольской улицы в Уфе
24 апреля, 14:51ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Информацию о перекрытии официально сообщили в администрации столицы Башкирии.
В мэрии Уфы сообщили, что из-за ремонта дороги с 25 апреля по 11 мая будет ограничено движение по четырем полосам по улице Комсомольской.
Представители муниципалитета пояснили, что ограничение связано с реконструкцией улицы Комсомольской, которая была начата в 2019 году. Перекрыт будет участок от улицы Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной.
Уфимцев и гостей столицы традиционно попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями..
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