Автомобилистов в Уфе предупредили о перекрытии еще одного участка улицы Комсомольской

Ограничение движения автотранспорта коснется еще одного участка проезжей части улицы Комсомольской – между пересечениями улиц Бессонова и Города Галле.

Данный участок будет перекрыт для проезда автомобилей вплоть до 6 июля.

Ранее был уже перекрыт для ремонта участок улицы Комсомольской между пересечениями с улицами города Галле и 50 лет СССР.