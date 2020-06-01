Автомобилистов в Уфе предупредили о перекрытии еще одного участка улицы Комсомольской
Сегодня, 10:54ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Мэрия Уфы сообщила о работах еще на одном участке улицы Комсомольской.
Ограничение движения автотранспорта коснется еще одного участка проезжей части улицы Комсомольской – между пересечениями улиц Бессонова и Города Галле.
Данный участок будет перекрыт для проезда автомобилей вплоть до 6 июля.
Ранее был уже перекрыт для ремонта участок улицы Комсомольской между пересечениями с улицами города Галле и 50 лет СССР.
Известно, что после окончания ремонта улица Комсомольская станет выполнять функцию дублера проспекта Октября. На ней увеличат число полос для проезда транспорта до шести.
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