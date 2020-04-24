Вторая волна эпидемии коронавируса осенью будет еще катастрофичнее

Причина в том, что новая волна заболеваний коронавирусом, скорее всего, совпадет с сезонной эпидемией гриппа.

— Наличие двух одновременных вспышек респираторных заболеваний создаст невообразимую нагрузку на систему здравоохранения, подчеркивает директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд. — Первая волна COVID-19, болезни, вызванной коронавирусом, уже унесла жизни более 42 000 человек по всей стране. Она захлестнула больницы и выявила ужасающую нехватку тестов, ИВЛ и защитного оборудования для медицинских работников.

Что касается российского будущего, то журналисты прогнозируют в случае перманентного карантина в стране »полицейские меры» станут постоянными (пропуски, деление людей на профессиональные цеха с особыми привилегиями), социальное дистанцирование станет едва ли не обязательным, удаленная работа для большинства станет нормой, а массовые мероприятия перейдут в онлайн.