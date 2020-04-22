В Башкирии рассказали о «нулевом пациенте», заболевшем коронавирусом
22 апреля, 15:53ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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«Нулевой пациент» прибыл в республику еще в феврале, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Кононова.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В башкирском Минздраве рассказали о «нулевом пациенте», который стал источником заражения коронавирусом в республике. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, он прибыл в регион еще в феврале, до введения карантинных мер.
— Многие до сих пор не верят, что это их коснется, но каждый из нас, так или иначе, будет связан с коронавирусом, — подчеркнула она.
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии всего 258 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки появилось 25 подтвержденных результатов COVID-19.
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