В Башкирии рассказали о «нулевом пациенте», заболевшем коронавирусом

В башкирском Минздраве рассказали о «нулевом пациенте», который стал источником заражения коронавирусом в республике. По словам замминистра здравоохранения Ирины Кононовой, он прибыл в регион еще в феврале, до введения карантинных мер.

— Многие до сих пор не верят, что это их коснется, но каждый из нас, так или иначе, будет связан с коронавирусом, — подчеркнула она.