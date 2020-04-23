Где в Башкирии лечат пациентов с коронавирусом - актуальная информация

По ее данным, всего 258 человека находятся в условиях стационара. Самое большое количество пациентов приходится на долю Республиканской клинической инфекционной больницы - 72. 34 человека содержатся в РКБ им. Куватова, 23 - в Демской городской клинической больницы Уфы, 16 - в уфимской ГКБ №5, 31 - в ГКБ №8, 1 - в ГКБ №21 и ещё 11 получают лечение в клинике БГМУ. В Стерлитамакской инфекционной больнице 4 пациента, ещё один человек лечится в городской больнице №2 этого же города. Остальные больные распределились следующим образом: в Буздякской ЦРБ - 1, в Белорецкой ЦРБ - 2, в Учалинской ЦРБ - 1, в Кумертауской ЦРБ - 3,в Мелеузовской ЦРБ - 1, в Исянгуловской ЦРБ - 1, в Толбазинской ЦРБ - 1, в Миякинской ЦРБ - 1, в Белебеевской ЦРБ - 30, в ГКБ №1 Октябрьского - 6, в Туймазинской ЦРБ - 5,в Бирской ЦРБ - 8, в Дюртюлинской ЦРБ - 1, в ГКБ Нефтекамска - 4.