«Проблемы нет»: в минздраве Башкирии рассказали о смертности от коронавируса
В ведомстве состоялся очередной брифинг, посвященный противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что согласно официальным данным оперативного регионального штаба, Башкирия находится на 16-м месте по уровню смертности от коронавируса в стране. Всего за весь период наблюдений в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом 9 из 14 умерших проходили лечение в Республиканской клинической больнице имени Куватова.
«В РБ смертность 3,53%, в РФ 3,1%. Более 90% погибших имели многочисленные другие диагнозы, не совместимые с жизнью. По заболеваемости Башкирия была неделю назад на 53-м месте, сегодня - на 58-м. Это при том, что тестируем мы на COVID-19 больше, чем в среднем по стране. Мы уже сделали 40500 тестов, за последние сутки 2540. Посмотрите, сколько делают другие. Мы понимаем, что всех уже замучила вся эта история, но это же не повод говорить, что Башкирия хуже всех, да? Это не так», - прокомментировал представитель штаба, председатель Совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов».
По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Анны Казак, говоря о вспышке коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе, куда и прибыл нулевой пациент, «никто не ожидал таких событий и не был к ним готов».
«Поверьте, мы извлекаем прямо сейчас очень тяжелые уроки. Нам всем придется очень сильно и много работать в эпоху после COVID-19, нужно пересматривать программы по взаимодействию с врачебным сообществом, пациентами, теми же клининговыми компаниями. Надо понимать, что в РКБ поступают люди с тяжелыми заболеваниями со всей республики. Но даже несмотря на это, уровень доверия населения к нам только повышается, за что мы благодарны людям», - прокомментировала Анна Казак.