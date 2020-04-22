«Проблемы нет»: в минздраве Башкирии рассказали о смертности от коронавируса

Напомним, что согласно официальным данным оперативного регионального штаба, Башкирия находится на 16-м месте по уровню смертности от коронавируса в стране. Всего за весь период наблюдений в республике умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом 9 из 14 умерших проходили лечение в Республиканской клинической больнице имени Куватова.

«В РБ смертность 3,53%, в РФ 3,1%. Более 90% погибших имели многочисленные другие диагнозы, не совместимые с жизнью. По заболеваемости Башкирия была неделю назад на 53-м месте, сегодня - на 58-м. Это при том, что тестируем мы на COVID-19 больше, чем в среднем по стране. Мы уже сделали 40500 тестов, за последние сутки 2540. Посмотрите, сколько делают другие. Мы понимаем, что всех уже замучила вся эта история, но это же не повод говорить, что Башкирия хуже всех, да? Это не так», - прокомментировал представитель штаба, председатель Совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов».

По словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Анны Казак, говоря о вспышке коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе, куда и прибыл нулевой пациент, «никто не ожидал таких событий и не был к ним готов».