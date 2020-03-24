В Уфе с 25 марта приступят к строительству новой инфекционной больницы

Об этом сообщили на ежедневном брифинге, который проходит в министерстве здравоохранения республики. Здание должны построить до конца 2020 года. При строительстве власти обязуются учитывать опыт строительства здания в Подмосковье. Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, а для медработников усилят все меры предосторожности.