В Уфе с 25 марта приступят к строительству новой инфекционной больницы
24 марта, 15:00ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Решение о начале строительства было принято в связи с пандемией коронавируса в мире.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом сообщили на ежедневном брифинге, который проходит в министерстве здравоохранения республики. Здание должны построить до конца 2020 года. При строительстве власти обязуются учитывать опыт строительства здания в Подмосковье. Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, а для медработников усилят все меры предосторожности.
Напомним, всего на период 24 марта в России зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом, 71 – за последние сутки, 17 человек полностью выздоровели.
Сегодня утром стало известно, что в республике всего трое заболевших коронавирусом. Их состояние оценивается как стабильное.
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