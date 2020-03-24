Минздрав Башкирии опубликует номера рейсов, на которых прилетели люди с коронавирусом

Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава РБ по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции глава ведомства Максим Забелин сообщил, что в данное время устанавливаются данные всех, с кем контактировали трое пациентов, у которых обнаружен коронавирус.

Напомним, среди зараженных - 55-летняя жительница Дюртюлей с 35-летней дочерью, побывавшие в Европе и вернувшиеся в Уфу через московский аэропорт Шереметьево, а также 69-летний мужчина, который часто летал в командировки в Москву и поначалу, почувствовав недомогание и отказался от госпитализации, предпочтя лечение дома.