Стало известно состояние инфицированных жителей Башкирии и методы их лечения

Сегодня, 24 марта, в ходе брифинга минздрава Башкирии были даны пояснения о состоянии трех зараженных коронавирусной инфекцией.

По словам главы минздрава РБ Максима Забелина, все трое зараженных чувствуют себя удовлетворительно, они не нуждаются в интенсивной терапии с применением аппаратов искусственной вентиляции легких.

Все трое находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице.

- Их лечение проводится в соответствии с опытом зарубежных специалистов, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и ведущих зарубежных клиник, - пояснил Максим Забелин. - В республике имеет месячный запас лекарств для лечения такого рода пациентов.