Стало известно состояние инфицированных жителей Башкирии и методы их лечения
Такая информация была озвучена на брифинге минздрава РБ.
Сегодня, 24 марта, в ходе брифинга минздрава Башкирии были даны пояснения о состоянии трех зараженных коронавирусной инфекцией.
По словам главы минздрава РБ Максима Забелина, все трое зараженных чувствуют себя удовлетворительно, они не нуждаются в интенсивной терапии с применением аппаратов искусственной вентиляции легких.
Все трое находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице.
- Их лечение проводится в соответствии с опытом зарубежных специалистов, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и ведущих зарубежных клиник, - пояснил Максим Забелин. - В республике имеет месячный запас лекарств для лечения такого рода пациентов.
По данным Роспотребнадзора, на сегодня в республике обследованы 2084 человека на заражение коронавирусной инфекцией. Из них повторно обследованы 470 человек. Три случая заражения также были диагностированы после повторного обследования.