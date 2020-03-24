Один из зараженных коронавирусом в Башкирии отказывался от госпитализации

Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава РБ прозвучала более подробная информация о зараженных коронавирусной инфекцией.

Как сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Насима Кучимова, наиболее сложная ситуация складывается с 69-летним мужчиной, который с большой долей вероятности заразился во время командировки в Москву. При этом он отказался поначалу от госпитализации и лечился амбулаторно. Госпитализирован этот человек был уже 19 марта, когда наступили существенные ухудшения здоровья.

Остальные двое зараженных - это 55-летняя женщина и ее 35-летняя дочь из Дюртюлей, которые в начале марта побывали в Европе. Они вернулись в Уфу 14 марта с пересадкой в аэропорту Шереметьево в Москве. Как считают специалисты, обе женщины могли заразиться как в Европе, так и в Москве.