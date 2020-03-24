В минздраве Башкирии сообщили последние данные о первых зараженных коронавирусом
В министерстве сообщили главную информацию на период 13.00 24 марта.
По состоянию на 13.00 24 марта, как сообщил министр здравоохранении республики Максим Забелин, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 63 человека, среди них 6 детей. За видеотрансляцией брифинга следят около 400 человек.
Сегодня же стало известно, что коронавирус подтвердился у трех человек. Они проходят лечение с учетом всех рекомендаций ВОЗ и мирового научного сообщества. В настоящее время они находятся на стационарном лечении в боксовых отделениях. Состояние их оценивается как стабильное, в интенсивной терапии не нуждаются. Двое из них прибыли из-за рубежа (предположительно, Австрии), а еще один житель Уфы часто ездил в Москву. При этом глава минздрава отказался сообщать другие подробности о заболевших со ссылкой на врачебную тайну.
Глава региона попросил жителей в первую очередь не паниковать, а просто следовать важным правилам во время пандемии – чаще мыть руки, избегать людных мест, по возможности работать из дома и выходить при случаях необходимости (работа, поликлиника, поход за продуктами или аптеку).
Ранее мы писали о том, кто из чиновников Башкирии был за границей и попал в самоизоляцию, из-за пандемии коронавируса в республике закрывают все кинотеатры и бассейны.
Напомним, что накануне на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 59 человек, из них 5 - детей. Тогда диагноз ни у кого не был подтвержден.