В ЦИК Башкирии не планируют отменять всенародное голосование из-за коронавируса

Председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко сообщила, что на голосование по поправкам к Конституции РФ власти Башкирии направят около 50 млн рублей. В основном средства пойдут на покупку канцтоваров и материально-технического оборудования, передает ТАСС.

Всего в день голосования будут работать 3434 избирательных участков, среди которые 39 – временные. Из профилактических мер из-за угрозы распространения коронавируса отметили только то, что голосование продлят на несколько дней.

«Период проведения голосования может быть увеличен с 3 до 7 дней по решению регионального избиркома. Это позволит избежать на избирательных участках большого числа граждан в день голосования и предотвратить распространение инфекции», - цитирует Макаренко ТАСС.

Сообщается, что участковые комиссии приступили к работу с 23 марта, члены комиссии организуют подомовой обход жителей для разъяснения порядка голосования по поправкам.