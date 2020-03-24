Стало известно, откуда в Башкирию прибыли зараженные коронавирусом
24 марта, 10:07ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Двое из них позволили себе съездить в отпуск в Европу, пренебергая предупреждениями о повышенных мерах безопасности.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Медиакорсеть располагает информацией о том, где могли заразиться коронавирусной инфекцией жители Башкирии, у которых точно установлен данный диагноз.
Напомним, первым об этом сообщил в соцсетях сегодня глава Башкирии Радий Хабиров.
По информации из собственных источников, двое инфицированных побывали на горно-лыжном курорте в Австрии, а один человек ездил по работе в регулярные командировки в Москву.
Все они находятся в изоляции в стационарах и входят в число 59 пациентов, о которых накануне докладывал на брифинге глава минздрава РБ Максим Забелин. Кстати, среди госпитализированных пациентов с подозрением на коронавирус пятеро - дети.
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