Стало известно, откуда в Башкирию прибыли зараженные коронавирусом

Медиакорсеть располагает информацией о том, где могли заразиться коронавирусной инфекцией жители Башкирии, у которых точно установлен данный диагноз.

Напомним, первым об этом сообщил в соцсетях сегодня глава Башкирии Радий Хабиров.

По информации из собственных источников, двое инфицированных побывали на горно-лыжном курорте в Австрии, а один человек ездил по работе в регулярные командировки в Москву.