Иностранным преподавателям разрешили жить в общежитиях БГПУ в Уфе на время карантина
Об это сообщил заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин.
Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава по вопросам противодействия распространению коронавируса был задан вопрос о студентах и преподавателях, которым негде жить, если они вынуждены будут выехать из студенческих общежитий. В основном речь идет о сиротах и иностранных гражданах, которые учатся в магистратуре и одновременно преподают в вузах и других учебных заведениях Уфы.
- Достигнута договоренность с руководство Башгоспедуниверситета, что эти люди могут оставаться в общежитиях, - уточнил заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин.
Напомним, студенты вузов и ссузов сейчас учатся дистанционно,получая задания от преподавателей и отправляя им выполненные работы по интернету.
В школах начались весенние каникулы, которые будут продолжены ориентировочно до 6 апреля.
В детских садах с сегодняшнего дня введено свободное посещение.
По ситуации на сегодня, в Башкирии выявлены три случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Под контролем врачей также находятся 63 человека с подозрением на коронавирус, включая шестерых детей.