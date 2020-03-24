Иностранным преподавателям разрешили жить в общежитиях БГПУ в Уфе на время карантина

Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава по вопросам противодействия распространению коронавируса был задан вопрос о студентах и преподавателях, которым негде жить, если они вынуждены будут выехать из студенческих общежитий. В основном речь идет о сиротах и иностранных гражданах, которые учатся в магистратуре и одновременно преподают в вузах и других учебных заведениях Уфы.

- Достигнута договоренность с руководство Башгоспедуниверситета, что эти люди могут оставаться в общежитиях, - уточнил заместитель министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин.

Напомним, студенты вузов и ссузов сейчас учатся дистанционно,получая задания от преподавателей и отправляя им выполненные работы по интернету.

В школах начались весенние каникулы, которые будут продолжены ориентировочно до 6 апреля.

В детских садах с сегодняшнего дня введено свободное посещение.