В московских СИЗО усилили защиту от коронавируса

Ранее для профилактики коронавируса в столичных СИЗО был введен запрет на свидания с родственниками арестованных и осуждённых из хозотрядов. Что касается бесед с адвокатами, то их будут проводить через стеклянные перегородки в помещениях для краткосрочных свиданий. В судебных заседаниях заключенные будут принимать участие по видеотрансляции. Визиты членов ОНК будут возможны только при соблюдении правила ношения перчаток, бахил и защитных масок, пишет RT.