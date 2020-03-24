В московских СИЗО усилили защиту от коронавируса

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В следственных изоляторах столицы усиливаются меры по профилактике распространения COVID-19.
Ранее для профилактики коронавируса в столичных СИЗО был введен запрет на свидания с родственниками арестованных и осуждённых из хозотрядов. Что касается бесед с адвокатами, то их будут проводить через стеклянные перегородки в помещениях для краткосрочных свиданий. В судебных заседаниях заключенные будут принимать участие по видеотрансляции. Визиты членов ОНК будут возможны только при соблюдении правила ношения перчаток, бахил и защитных масок, пишет RT.
Пока неизвестно, будет ли введен запрет на прием передач, но полностью такую меру не исключают.
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