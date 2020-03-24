В Башкирии в детсадах введено свободное посещение из-за угрозы коронавируса

Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава Башкирии заместитель министра образования региона Ильдар Мавлетбердин сообщил, что с сегодняшнего дня в детских садах республики введено свободное посещение. Это связано с последними печальными новостями - обнаружением трех зараженных коронавирусом в республике.

Напомним, накануне, 23 марта, на вечернем брифинге тот же спикер Ильдар Мавлетбердин сообщил, что детсады будут работать в обычном режиме, поскольку в республике пока не зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Их родителям зачастую некуда девать детей, пока они находятся на работе.