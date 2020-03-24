В Башкирии в детсадах введено свободное посещение из-за угрозы коронавируса
Такое решение принято минобром республики.
Сегодня, 24 марта, на брифинге минздрава Башкирии заместитель министра образования региона Ильдар Мавлетбердин сообщил, что с сегодняшнего дня в детских садах республики введено свободное посещение. Это связано с последними печальными новостями - обнаружением трех зараженных коронавирусом в республике.
Напомним, накануне, 23 марта, на вечернем брифинге тот же спикер Ильдар Мавлетбердин сообщил, что детсады будут работать в обычном режиме, поскольку в республике пока не зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Их родителям зачастую некуда девать детей, пока они находятся на работе.
Теперь же ситуация резко изменилась. Как сообщили на брифинге, помимо трех пациентов, у которых опасный диагноз подтвержден, под наблюдением врачей в стационаре находятся еще 63 человека с подозрением на коронавирус, среди них есть шесть детей.