Башкирия попала в рейтинг с наибольшим числом подразделений банков в ПФО

Речь идет о количестве подразделений банков в регионе. В Башкирии их число составляет 858, в соседней Татарии – 1070, Пермском кране – 673, Нижегородской области – 724.

Рейтинг составлялся на основе данных Центробанка РФ. Регулятор учитывал количество главных офисов кредитных организаций, операционных касс, представительств крупных банков.

Всего в ПФО 57 региональных банков. Лидер по их количеству – Татарстан.

Ранее мы писали о том, что каждый четвертый выданный в кредит рубль в Башкирии – ипотечный. Всего за первые полгода жители республики взяли в долг в банках 163,1 миллиарда рублей.