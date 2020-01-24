Башкирия попала в рейтинг с наибольшим числом подразделений банков в ПФО
Сегодня, 08:42ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В лидерах также отмечены Пермский край и Татарстан.
Речь идет о количестве подразделений банков в регионе. В Башкирии их число составляет 858, в соседней Татарии – 1070, Пермском кране – 673, Нижегородской области – 724.
Рейтинг составлялся на основе данных Центробанка РФ. Регулятор учитывал количество главных офисов кредитных организаций, операционных касс, представительств крупных банков.
Всего в ПФО 57 региональных банков. Лидер по их количеству – Татарстан.
Ранее мы писали о том, что каждый четвертый выданный в кредит рубль в Башкирии – ипотечный. Всего за первые полгода жители республики взяли в долг в банках 163,1 миллиарда рублей.
Республика также регулярно попадает в рейтинги как одного из самых закредитованных регионов страны.
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