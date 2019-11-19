Банк России запретил кредитному кооперативу из Башкирии принимать от людей деньги

Речь идет о кредитном потребительском кооперативе «Инвестиционная компания «Башактивфинанс». В предписании Банка России от 13 ноября текущего года, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что этому КПК запрещено привлекать денежные средства граждан, а также принимать новых членов.

Вместе с тем, этот запрет не касается другой деятельности КПК, а именно выплаты денег пайщикам кооператива по договорам, заключенным ранее.

В Национальном банке Башкирии – подразделении Банка России отмечают, что это предписание не означает банкротство или ликвидацию кредитного кооператива. Банк России может также и отменить данное предписание в случае устранения нарушений со стороны КПК. Однако необходимо быть крайне внимательными, особенно сталкиваясь с рекламой, обещающе проценты выше установленных на рынке аналогичных услуг.