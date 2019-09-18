Каждый четвертый выданный в кредит рубль в Башкирии – ипотечный
Всего за первые полгода жители республики взяли в долг в банках 163,1 миллиарда рублей.
В первом полугодии текущего года жители Башкирии взяли кредитов в коммерческих банках на сумму 163,1 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения: по России этот показатель примерно такой же – плюс 16%.
До апреля 2019-го ежемесячный рост потребительского кредитования отмечался на уровнях 10-12%, далее, с мая объем кредитования снизился и сейчас держится на одном уровне.
Почти четверть выданных кредитов – ипотечные. Общая сумма взятой жителями Башкирии ипотеки в первом полугодии 2019-го равна 37,4 миллиарда рублей.
Остаток задолженности по кредитам по состоянию на 1 июля равен 441,5 миллиарда рублей с ростом на 24% по сравнению с прошлым годом. По России показатели практически аналогичные – 23%. Большая часть задолженности – 55% – потребительские кредиты.
Аналитики отмечают улучшение качества кредитного портфеля населения Башкирии. В частности, это касается просроченной задолженности. По потребительскому кредитованию «просрочка» снизилась с 7,5% до 6,9%, а по ипотеке с 0,7% до 0,65%.
- Мы ожидаем некоторое замедление темпов роста в розничном кредитовании. Банк России последовательно применяет регулятивные меры, направленные на охлаждение потребительского кредитования. Так, с 1 апреля вновь увеличен коэффициент риска по потребительским кредитам, то есть ссуды по ставкам выше 10% годовых требуют от банков больше капитала. А с 1 октября при выдаче необеспеченного потребительского кредита на сумму более 10 тыс руб каждый банк будет обязан рассчитать показатель долговой нагрузки заемщика. Можно ожидать, что новая регулятивная мера позволит оградить закредитованных граждан и банки от принятия чрезмерных кредитных рисков, – отметил управляющий Отделением-Национальным банком по РБ Уральского главного управления Банка России Марат Кашапов.