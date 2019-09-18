Каждый четвертый выданный в кредит рубль в Башкирии – ипотечный

В первом полугодии текущего года жители Башкирии взяли кредитов в коммерческих банках на сумму 163,1 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения: по России этот показатель примерно такой же – плюс 16%.

До апреля 2019-го ежемесячный рост потребительского кредитования отмечался на уровнях 10-12%, далее, с мая объем кредитования снизился и сейчас держится на одном уровне.

Почти четверть выданных кредитов – ипотечные. Общая сумма взятой жителями Башкирии ипотеки в первом полугодии 2019-го равна 37,4 миллиарда рублей.

Остаток задолженности по кредитам по состоянию на 1 июля равен 441,5 миллиарда рублей с ростом на 24% по сравнению с прошлым годом. По России показатели практически аналогичные – 23%. Большая часть задолженности – 55% – потребительские кредиты.

Аналитики отмечают улучшение качества кредитного портфеля населения Башкирии. В частности, это касается просроченной задолженности. По потребительскому кредитованию «просрочка» снизилась с 7,5% до 6,9%, а по ипотеке с 0,7% до 0,65%.