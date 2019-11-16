Жители Башкирии стали чаще жаловаться на банки

За прошедшие девять месяцев текущего года жители республики направили в Банк России 5152 жалобы. Это на 28,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Специалисты этот рост объясняют ростом кредитования населения.

Жалобы, главным образом, касаются вопросов, связанных с потребительским кредитованием, таких жалоб в общем объеме 35,7%. Это, в частности, вопросы о проблемах с погашением кредитов, о навязывании дополнительных услуг, о взыскании просроченной задолженности.

- На увеличение общего числа обращений в Банк России безусловно влияет уровень информированности потребителей и их финансовая грамотность, – говорит заместитель управляющего Национального Банка Башкирии – подразделения Банка России Сергей Коровин.

Одновременно с ростом жалоб на банки аналитики отметили снижение жалоб на страховые компании – минус 10% за девять месяцев 2019-го по сравнению с девятью месяцами 2018-го. Традиционно основная часть жалоб касается ОСАГО, но в этом году их объем снизился на 20,7%. Некогда беда практически всех автомобилистов страны – навязывание вместе с ОСАГО дополнительных услуг – теперь не актуальна. Из Башкирии в ЦБ за 9 месяцев поступило всего 3 (три) жалобы.