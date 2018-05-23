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Юрий Шевчук споет в Самаре на открытии чемпионата мира по футболу
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Юрий Шевчук споет в Самаре на открытии чемпионата мира по футболу

Сегодня, 14:43ОбществоРазиф Абдуллин
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