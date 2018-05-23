Юрий Шевчук споет в Самаре на открытии чемпионата мира по футболу

В день открытия чемпионата мира по футболу в России группа ДДТ выступит на площади в Самаре, сообщается на официальном сайте группы. В течение всего мундиаля в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков FIFA. На его открытии и выступит группа ДДТ.

Хэдлайнером фестиваля также заявлены группы «Чайф» и «Дискотека Авария», они представят свой концерт 25 июня в день матча Россия – Уругвай.

Пускать болельщиков на фестиваль будут бесплатно. Он будет организован на площади Куйбышева вместимостью около 20 тысяч человек.