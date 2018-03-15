Юрий Шевчук выпустил новый клип в память о своей жене Эльмире

Юрий Шевчук выпустил новый клип в память о своей жене ЭльмиреВидео
Сегодня, 11:13
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Клип вышел на песню, написанную семь лет назад.
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Сюжеты: Видео
Юрий Шевчук снял клип на песню, посвященную супруге Эльмире Бикбовой, которая скончалась 13 марта 1992 года. С момента трагического события прошло уже 26 лет, однако клип Юрий Юлианович снял только сейчас. Режиссер клипа – известный украинский режиссер и художник Алексей Сай.
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