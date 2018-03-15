Юрий Шевчук выпустил новый клип в память о своей жене Эльмире

Юрий Шевчук снял клип на песню, посвященную супруге Эльмире Бикбовой, которая скончалась 13 марта 1992 года. С момента трагического события прошло уже 26 лет, однако клип Юрий Юлианович снял только сейчас. Режиссер клипа – известный украинский режиссер и художник Алексей Сай.