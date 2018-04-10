На фильм про Юрия Шевчука собрали полмиллиона рублей

Журналист Павел Селин снимает фильм о Шевчуке уже 11 лет – ходит за ним по пятам с камерой и пытается фиксировать важные моменты его жизни. На краудфандинговом ресурсе «Планета» журналисту удалось собрать уже 685 тысяч рублей для того, чтобы завершить съемки.

Этот фильм — попытка глазами моего героя увидеть — как изменилась наша страна за эти 11 лет, а она очень изменилась, написал Павел Селин.