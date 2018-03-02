Юрий Шевчук и группа «ДДТ» выпустили новый видеоклип про любовь

Группа «ДДТ» во главе со своим бессменным лидером Юрием Шевчуком выпустил в свет новый клип, снятый на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге. Песня называется «Любовь не пропала», и сам Юрий Шевчук тоже принимал участие в съемках.

В подписи к видеоклипу музыканты поздравили всех слушателей с наступлением весны и предложили глотнуть свежего мартовского воздуха и послушать отличную песню в их исполнении.

Режиссером ролика стал участник шоу «Танцы на ТНТ» Илья Дурапов. Как рассказали журналисты сайта «Фонтанка.Ру» с его слов, идея клипа преследовала режиссера уже давно, а, поскольку он более десяти лет является поклонником группы, съемки проходили для него абсолютно естественно.

По сюжету клипа девушка и молодой человек встречаются в автобусе, следующем по Петроградской стороне. Сперва обстановка в автобусе не отличается от самой обыкновенной поездки в общественном транспорте: пассажиры сидят в наушниках, смотрят в телефоны и планшеты. Однако затем всё меняется.