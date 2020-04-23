Доктор Рошаль вновь заявил, что следком напрасно преследует главврача РКБ в Уфе

Сегодня, 23 апреля, глава Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль, который широко известен, как "Детский доктор мира", снова сделал заявление в защиту главного врача Республиканской клиничесой больницы имени Куватова Эльзы Сыртлановой.

Напомним, следком сейчас проводит доследственную проверку по поводу по факту массового заражения коронавирусом, происшедшего в РКБ. По словам врачей, подозрения на коронавирус возникли еще в середине марта, однако Эльза Сыртланова игнорировала обращения подчиненных, чтобы не лишиться финансовых поступлений по линии медицинского страхования.

В адрес президента России Владимира Путина, в Генпрокуратуру и ряд других инстанций были направлены обращения, подписанные 27 сотрудниками РКБ с просьбой вмешаться в ситуацию.

Леонид Рошаль склонен считать, что следователи «перестарались», и весь конфликт в РКБ возник не из-за уровня оказания медицинской помощи или методов руководства клиникой, а из-за "внутренних человеческих конфликтов", которые могли возникнуть после смены руководителя больницы.

По мнению доктора Рошаля, Эльза Сыртланова является опытным организатором со своими убеждениями. При этом Рошаль уточнил, что сам с ней не знаком и судит о ней со слов коллег. Предположительно речь идет о руководителе Национальной медицинской палаты Башкирии Дамире Сабирзяновой, которая неоднократно в соцсетях писала слова поддержки в адрес Эльзы Сыртланоой.

«Появились силы, которые стали раскачивать лодку, используя сегодняшнюю непростую ситуацию с коронавирусом», – заявил Леонид Рошаль.