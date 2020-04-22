В минздраве Башкирии пояснили причину слез пациентов РКБ имени Куватова

Сегодня, 22 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова рассказала, что накануне стала свидетельницей того, как плакали пациенты, оставшиеся на лечении в РКБ имени Куватова.

Об этом Медиакорсеть более подробно рассказывала ранее со слов пациентов эндокринологического отделения.

По ее словам, там остались примерно 175 человек, окончательный диагноз которых пока не понятен. Они все перемещены в терапевтический корпус и распределили по этажам в зависимости от диагнозов и тяжести заболеваний.

- Среди этих пациентов есть также те, у кого анализ на COVID-19 дал положительный результат и требуется повторное обследование, либо ожидается второй отрицательный анализ, или же существует задержка с результатами анализов, - заместитель министра. - Пациенты пожаловались, что чувствуют себя брошенными, но это не так. Полагаю, что они очень устали, потому что уже почти 40 дней находятся в больнице. Они даже плакали немного.

Напомним, карантин начался в РКБ 6 апреля и продлился до вчерашнего дня. Все это время там находились более тысячи человек – пополам сотрудников клиники и пациентов.