Радий Хабиров возмутился, что прилетающих в Уфу почти не проверяют на коронавирус

Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил, что у него вызывает серьезные вопросы работа с прилетающими в Уфу авиапассажирами, которых практически не проверяют на коронавирус. .

Глава региона привел в пример то, как двух прилетевших из неблагополучной страны авиапассажиров, никто так и не встретил из контролирующих служб, никто не задал им никаких вопросы на выходе, не измерил температуру. В итоге они просто вышли сели в такси и уехали.