Радий Хабиров возмутился, что прилетающих в Уфу почти не проверяют на коронавирус
Об этом глава Башкирии заявил на оперативке в правительстве РБ.
Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил, что у него вызывает серьезные вопросы работа с прилетающими в Уфу авиапассажирами, которых практически не проверяют на коронавирус. .
Глава региона привел в пример то, как двух прилетевших из неблагополучной страны авиапассажиров, никто так и не встретил из контролирующих служб, никто не задал им никаких вопросы на выходе, не измерил температуру. В итоге они просто вышли сели в такси и уехали.
- Абсолютно точный факт, - резюмировал Радий Хабиров. - У нас воздушная гавань закрыта плохо.
Особенно плохо, по словам главы, работают с теми, кто прилетает в республику из-за границы через Москву.
Уточним, что обустройством такого рода входящего фильтра в аэропорту должны заниматься сотрудники Роспотребнадзора.