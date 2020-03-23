В Башкирии организации допобразования детей будут работать в период карантина
Как сообщает министр образования РБ Айбулат Хажин, в целях недопущения распространения коронавируса разработан особый алгоритм действий.
В Башкирии дети, получающие дополнительное образование вне школ и детских садов, продолжат свое обучение. Сегодня, 23 марта, на еженедельном правительственном совещании стало известно, что учреждения дополнительного образования не закроют на карантин.
По словам главы минобразования РБ Айбулата Хажина, организации дополнительного образования детей будут следовать алгоритму действий, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции.
Помещения, где проводятся занятия, будут проветривать, делать влажную уборку и обеззараживание бактерицидным облучателем. «Утренний фильтр» будет выявлять детей с признаками инфекционных заболеваний. В специальном журнале будут фиксировать показания термометрии электронным градусником всех обучающихся. Больных инфекционными заболеваниями не допустят к занятиям. Кроме того, мероприятия развлекательного характера будут перенесены или переведены в дистанционную форму.
— Совместно с обрнадзором республики, институтом развития образования сформированы дежурные группы, которые с сегодняшнего дня проводят проверки в учреждениях дополнительного дошкольного образования на предмет соблюдения указанного алгоритма действий, — подчеркнул Хажин.