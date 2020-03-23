В Башкирии организации допобразования детей будут работать в период карантина

В Башкирии дети, получающие дополнительное образование вне школ и детских садов, продолжат свое обучение. Сегодня, 23 марта, на еженедельном правительственном совещании стало известно, что учреждения дополнительного образования не закроют на карантин.

По словам главы минобразования РБ Айбулата Хажина, организации дополнительного образования детей будут следовать алгоритму действий, чтобы не допустить распространение новой коронавирусной инфекции.

Помещения, где проводятся занятия, будут проветривать, делать влажную уборку и обеззараживание бактерицидным облучателем. «Утренний фильтр» будет выявлять детей с признаками инфекционных заболеваний. В специальном журнале будут фиксировать показания термометрии электронным градусником всех обучающихся. Больных инфекционными заболеваниями не допустят к занятиям. Кроме того, мероприятия развлекательного характера будут перенесены или переведены в дистанционную форму.