Глава Уфимского района закрылся на карантин после поездки в Европу
В ближайшие две недели Вилорий Угаров будет в официальном отпуске.
Об этом сообщили в правительстве республики.
«Вилорий Угаров перешел на карантин как дисциплинированный житель Башкирии. Сейчас он в официальном отпуске».
Ранее министр финансов республики Лира Игтисамова также находилась в Европе в отпуске – она посетила Австрию, о чем писала в своем Инстаграм. Известно, что она также две недели пробудет на карантине.
Ранее сообщалось, что на самоизоляцию ушли все футболисты ФК «Уфа» после того, как полузащитника Оливье Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус. К счастью, его диагноз не подтвердился, тем не менее, команда продолжает находиться на карантине.
До этого писали о крупном медийном скандале, связанном с известной блогершей Гузель Шарафутдиновой. Девушка вернулась из Таиланда с семьей и вместо карантина отправилась в деревню к пожилой матери. Сейчас ей грозит ответственность.