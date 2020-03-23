Глава Уфимского района закрылся на карантин после поездки в Европу

Об этом сообщили в правительстве республики.

«Вилорий Угаров перешел на карантин как дисциплинированный житель Башкирии. Сейчас он в официальном отпуске».

Ранее министр финансов республики Лира Игтисамова также находилась в Европе в отпуске – она посетила Австрию, о чем писала в своем Инстаграм. Известно, что она также две недели пробудет на карантине.

Ранее сообщалось, что на самоизоляцию ушли все футболисты ФК «Уфа» после того, как полузащитника Оливье Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус. К счастью, его диагноз не подтвердился, тем не менее, команда продолжает находиться на карантине.