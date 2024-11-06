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Аэропорт

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Ноябрь
Самолет в Дубай экстренно посадили в Уфе
6 ноября, 12:10
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Уфимский самолет экстренно сел в Пулково
4 ноября, 18:46
Рейс Уфа — Москва пытались сорвать хулиганы
4 ноября, 10:09
Октябрь
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
Сутки мучений провели пассажиры в аэропорту Уфы
27 октября, 05:01
В Уфе отменили треть рейсов
25 октября, 17:47
Веселый уфимский вахтовик устроил скандал в аэропорту
17 октября, 09:09
Самолет Путина вылетел в Уфу
17 октября, 07:17
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Аэропорт Казани экстренно закрыли
3 октября, 05:55
Рейсы из Уфы под угрозой срыва
2 октября, 07:40
Аэропорт Уфы стал местом преступления
1 октября, 09:44
Сентябрь
Авиабилеты из Уфы в Мурманск стоят от ₽13 000
24 сентября, 03:10
Подозрительный самолет не пускают в Уфу
19 сентября, 10:03
Пилот объявил тревогу над Уфой
17 сентября, 11:58

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