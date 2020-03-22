Заявить на соседа: в Башкирии можно сообщить о людях, избегающих карантин
Все граждане, приехавшие в республику из стран, где бушует эпидемия коронавируса, обязаны оставаться на карантине.
В противном случае всех их могут привлечь к ответственности со стороны полиции и Роспотребнадзора республики, поскольку они рискуют тем, что могут распространить опасную инфекцию. При этом ответственность может быть и уголовной.
Об этом сообщил на ежедневном брифинге минздрава Башкирии глава ведомства Максим Забелин. По его словам, все, кто приехал из других стран и особенно из стран, где бушует коронавирусная инфекция, обязаны пройти карантин и оставаться дома.
Ранее глава республики радий Хабиров признался в том, что в республике около 15 тысяч человек потенциально могут быть носителями коронавируса, поэтому все обязаны следовать карантину.
В ближайшие дни начнутся обходы всех жителей региона, недавно прибывших из-за границы.
По любым вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по многоканальному круглосуточному телефону: (347) 279-91-20.