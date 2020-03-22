Заявить на соседа: в Башкирии можно сообщить о людях, избегающих карантин

В противном случае всех их могут привлечь к ответственности со стороны полиции и Роспотребнадзора республики, поскольку они рискуют тем, что могут распространить опасную инфекцию. При этом ответственность может быть и уголовной.

Об этом сообщил на ежедневном брифинге минздрава Башкирии глава ведомства Максим Забелин. По его словам, все, кто приехал из других стран и особенно из стран, где бушует коронавирусная инфекция, обязаны пройти карантин и оставаться дома.

Ранее глава республики радий Хабиров признался в том, что в республике около 15 тысяч человек потенциально могут быть носителями коронавируса, поэтому все обязаны следовать карантину.

В ближайшие дни начнутся обходы всех жителей региона, недавно прибывших из-за границы.