Полузащитника ФК «Уфа» Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус
22 марта, 16:31ОбществоНадежда ВалитоваФото: fcufa.pro
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Вся футбольная команда «Уфы» переведена на самоизоляцию.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Футболиста Оливье Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус. К счастью, анализы дали отрицательный результат. Однако несмотря на это вся футбольная команда переведена на строгий карантин. Оливье Тилль, как сообщили в пресс-службе команды, находится в больнице под наблюдением врачей.
Напомним, сегодня в рамках РПЛ ФК«Уфа» должен был встретиться с «Тамбовом». Однако чемпионат приостановлен до 10 апреля.
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