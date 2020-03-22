Полузащитника ФК «Уфа» Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус

Футболиста Оливье Тилля госпитализировали с подозрением на коронавирус. К счастью, анализы дали отрицательный результат. Однако несмотря на это вся футбольная команда переведена на строгий карантин. Оливье Тилль, как сообщили в пресс-службе команды, находится в больнице под наблюдением врачей.