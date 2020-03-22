Россия с 23 марта из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Турцией и Японией
22 марта, 17:14ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Исключение сделают только для регулярных рейсов из Москвы в Токио и Стамбул. А также чартеров для вывоза россиян.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Ранее Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза.
Напомним, в результате пандемии коронавируса по последним данным заражены опасной инфекцией более 314 тысяч человек по всему миру, 13 581 из них погибли, 95 889 вылечились.
Первой по числу летальных исходов стала Италия (там скончались уже почти пять тысяч человек), за ней следуют КНР и Испания.
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