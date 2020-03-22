Россия с 23 марта из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Турцией и Японией

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию. Ранее Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза.

Напомним, в результате пандемии коронавируса по последним данным заражены опасной инфекцией более 314 тысяч человек по всему миру, 13 581 из них погибли, 95 889 вылечились.