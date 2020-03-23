На первоочередные меры против коронавируса медицине Башкирии нужны 250 млн рублей

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин проинформировал о готовности медицины республики к возможному распространению коронавируса.

По его словам, к приему заболевших медучреждения готовы. Все медики на этот счет проинструктированы. В стационарах для приема такого рода пациентов приготовлено 1357 коек инфекционного профиля, из них 615 – в инфекционных больницах Уфы и Стерлитамака, а оставшиеся – в районных ЦРБ.

Специалисты сформировали список первоочередных нужд медицинских учреждений в свете последних событий и подсчитали, что для этого понадобится около 250 млн рублей.

- Средства уже выделены из резервного фонда правительства республики, - уточнил Максим Забелин.