Коронавирус нанес удар по бюджету Башкирии

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что из-за угрозы коронавируса, которая потребовала мобилизовать все ресурсы, бюджет республики на 2020 года будет подвергнут пересмотру.

Эта мера связана с тем, что возникли непредвиденные ранее расходы на профилактику и лечение пациентов с подозрением на коронавирус и подготовку к нашествию заболевания в Башкирию. Средства также понадобились на поддержку экономики.

В связи с этим будет приостановлено возведение ряда социальных объектов. Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов отнестись с пониманием к создавшееся ситуации.

- Кризис – не время унывать. Это время для возможностей, которые нас ждут. Вирус приходят и уходят, а экономика остается, как и движение вперед, - отметил глава региона.

При этом он призвал не прекращать инвестчасы и встречаться с инвесторами.